Рустама Минниханова не пустили на территорию страны.

Пограничники не пустили в Молдову президента российской республики Татарстан Рустама Минниханова. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном округе Гагаузия.

Минниханов в комментарии российским СМИ заявил, что кандидат в руководители Гагаузии Виктор Петровый и депутат-социалист Александр Суходольский пригласили его на Международный конгресс "Дружба народов-2023".

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну", - заявил глава республики РФ.

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Стоит отметить, что Минниханов находится под санкциями США, Канады и Европейского союза. Он является главой правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для вооруженных сил РФ.

В свою очередь молдавские пограничники сообщили, что отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, потому что они "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о цели своего визита в страну".

"Заявления российского чиновника, который недавно вернулся из нашей страны, о том, что он был объявлен "персоной нон-грата" в Молдове, также не соответствуют действительности. Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной, и власти попросили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны", – добавили в погранслужбе Молдовы.

Кого не пускали в Молдову - заявления пограничников

12 марта 2023 года молдавские СМИ сообщили, что пограничники не пустили в страну представителя российской частной военной кампании "Вагнер". Мужчину остановили в аэрпорту Кишинева.

31 марта стало известно, что в Молдову не пустили российского военнослужащего, участвовавшего в войне против Украины.

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