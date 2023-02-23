Власти Молдовы уверены, что заговорщиками руководили спецслужбы другой страны.

В деле о подготовке государственного переворота в Молдове арестованы два человека. Об этом сообщает Служба информации и безопасности Молдовы.

Правоохранители Молдовы расследуют это дело как государственную измену и шпионаж. Утверждается, что подготовку переворота в стране готовила целая агентурная сеть, куда входили граждане Молдовы, действующие по указке другого государства. Какого именно – не уточняется.

"Под следствием находятся пять человек – граждане Молдовы, двое из которых были задержаны и помещены под стражу в декабре 2022 года, а остальные трое находятся в статусе подозреваемых", – говорится в сообщении.

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Утверждается, что иностранные спецслужбы дали им указания по дестабилизации обстановки и изменению конституционного строя насильственными методами.

Также в поле зрения следствия попали граждане другого государства, которые, как утверждается, занимались шпионажем и финансировали жителей Молдовы.

Как уточнили в Службе информации и безопасности Молдовы, данное уголовное дело расследуется с 2020 года.

Угроза госпереворота в Молдове

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ранее передал властям Молдовы российские планы по организации переворота в стране, перехваченные украинской разведкой. В Кишиневе эти слова подтвердили.

Позднее президент Молдовы Майя Санду раскрыла планы России по перевороту в стране. Москва намеревается использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран.

Опасаясь приезда диверсантов под видом футбольных болельщиков Молдова запретила сербским футбольным фанатам приезжать на матч, проходивший в стране 14 февраля.

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