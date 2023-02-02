Россию не устраивает объявленный Молдовой новый курс.

В МИД Молдовы ответили министру иностранных дел России Сергею Лаврову на его скандальное заявление о Молдове, о ее курсе в НАТО. Представитель молдавского внешнеполитического ведомства Даниэл Водэ подчеркнул, что его страна будет идти в ЕС.

"Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, которые не соответствуют действительности и являются частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии. Мы хотели бы напомнить российской стороне, что путь, которым идет Молдова, — это путь к вступлению в ЕС", — заявил Водэ.

Он подчеркнул, что Молдова как государство и ее граждане стремятся к миру, свободе и демократии. И это решение, как и стремление вступления в ЕС, нужно уважать.

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"Республика Молдова четко выбрала свое будущее, и это будущее - быть частью свободного мира", — добавил Водэ.

Что заявил Лавров о Молдове

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдова после Украины якобы попала под влияние Запада.

Пропагандист Киселев прямо задал приспешнику Путина вопрос о том, какая из стран может стать следующей "целью" России, упомянув Казахстан и Кыргызстан. Но Лавров начал угрожать Молдове за то, что ее президент Майя Санду взяла курс на Запад.

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