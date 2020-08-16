Что происходит на белорусском "антимайдане": журналисты показали атмосферу (фото, видео)

Люди держат в руках официальные флаги Беларуси. Также можно увидеть российские триколоры и флаги коммунистической партии.

В Минске на Площади Независимости происходит провластный митинг, для организации которого привлекли админресурс. Участников акции централизованно завезли автобусами из регионов.

Организаторами акции выступили провластная общественная организация «Белая Русь» и коммунистическая партия. Главные лозунги: «Лукашенко - наш президент», «Уважайте наш выбор», «мы за мир» и другие.

Со сцены на митинге выступают разные люди, среди которых - чиновники. Люди держат в руках официальные флаги Беларуси. Также можно увидеть российские триколоры и флаги коммунистической партии.

В разговоре с журналистом Радио Свобода митингующие говорят, что им не нравятся акции протеста, но некоторые из них не поддерживают массовое избиение протестующих. Они считают, что протесты - это угроза единству и территориальной целостности страны.

Белорусские СМИ ранее сообщили, что на митинги сгоняют рабочих, должностных лиц и силовиков. Некоторым предложили премии и отгулы за участие в акциях, но есть и те, кому в случае отказа пригрозили увольнением.

В сети появились видео с колоннами автобусов, которые везут в Минск людей. Сообщается, что из некоторых городов даже запустили специальные поезда для участников митинга.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.

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Автор: Андрей Василюк