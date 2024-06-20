Начало поставок запланировано на начало 2025 года.

В четверг, 20 июня, мировой оборонный гигант Rheinmetall получил от Бундесвера рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов общей стоимостью до 8,5 млрд евро. Это самый крупный заказ в истории компании. Часть боеприпасов пойдет на поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что существующее рамочное соглашение было значительно расширено. Основной целью заказа является пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины в ее оборонной кампании.

Начало поставок запланировано на начало 2025 года. Основным заказчиком будет Федеративная Республика Германия, которая обеспечит часть поставок в Украину. В выполнении заказа также примут участие страны-партнеры – Нидерланды, Эстония и Дания.

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Одновременно был заключен первичный заказ из рамочного соглашения для обеспечения загрузки мощностей нового завода, строящегося в Германии в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) во время фазы наращивания объемов производства. Этот заказ также включает пули калибра 155-мм в различных модификациях общей стоимостью около 880 млн евро. Поставки также запланировано начать уже в 2025 году. Ожидается также дальнейшее увеличение количества заказов в ближайшие годы.

Rheinmetall является ведущим производителем военной техники и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. В компании добавили, что будут производить всю цепочку создания стоимости артиллерийских боеприпасов в Унтерлюсе, чтобы иметь возможность предложить "полный выстрел" из одного источника: снаряд, запал, заряд взрывчатого вещества и ракетный заряд, который выталкивает снаряд из ствола во время выстрела. Со второго года производства на заводе будет достигнута годовая мощность в 100 тыс. снарядов, а впоследствии она возрастет до 200 тыс. в год.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall

Немецкая оружейная компания Rheinmetall открыла завод в западной части Украины. На этом заводе ремонтируют боевые танки Leopard 1 и БМП Marder.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представили в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

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