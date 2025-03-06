В Турции считают, что они готовы пойти на этот шаг, если будет необходимость.

Турция, обладающая второй по численности армией в НАТО после США, заявила, что может направить войска для участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, пишет Telegraph.

"Вопрос о внесении вклада в миссию будет рассмотрен, если это будет признано необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира, и будет обсуждаться совместно со всеми заинтересованными сторонами," — сообщил источник журналистам в Анкаре.

При этом подчеркивается, что среди союзников Украины только Франция и Великобритания "публично" поддержали данную инициативу.

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Другие заявления из Турции

Ранее УНИАН сообщал, что Турция предложит провести у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. Также Анкара подтверждает приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины.

Кроме того, у Эрдогана рассказали, что думают о вступлении Украины в НАТО. "Мы должны быть очень реалистичными. Мы открыто заявили, что выступаем за членство Украины в НАТО. Это было заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, поэтому это официальная позиция", - заявил главы МИД Турции Хакан Фидан.

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