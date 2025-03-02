В администрации США считают, что на данный момент говорить о конкретных гарантиях еще рано.

США пока не готовы давать Украине гарантии безопасности. Они должны стать частью мирного соглашения, по которому Украина уступит РФ территории. Как пишет Financial Times, об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц.

По его словам, Америка больше не может "продолжать предоставлять миллиарды и миллиарды без конца" Украине. При этом он считает, что сегодня преждевременно говорить о гарантиях безопасности, которых добивается Украина.

Вместе с тем Волц убежден, что ради мира обеим сторонам придется пойти на уступки и компромиссы.

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"Эта война должна закончиться, и для этого нужны территориальные уступки. Это потребует от России уступок по гарантиям безопасности. Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но это, очевидно, будет определенная территориальная уступка в обмен на гарантии безопасности в будущем, что обсуждалось на предыдущих раундах", - сказал он.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Дональд Трамп пытается реализовать мирный план, который в общих чертах повторяет "Минские договоренности". В частности он хочет добиться скорейшего прекращения огня, чтобы потом вести более длительные переговоры об окончательных условиях решения конфликта. Но аналитики называют этот план провальным.

На этом фоне руководители Великобритании и Франции заявили о начале разработки собственного мирного плана совместно с Украиной. Ожидается, что этот совместный план уже потом представят президенту США.

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