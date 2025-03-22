Военный согласился, что Вашингтон прохладно относится к идее любой военной роли США.

Страны, которые собираются организовать миротворческую миссию в Украине, способны это сделать и без помощи Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Украина остановила Россию почти сама. Солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Польши, с которыми я встречался в течение многих лет - это достойные женщины и мужчины с хорошим снаряжением", - сказал он Радио Свобода.

Военный согласился, что Вашингтон прохладно относится к идее любой военной роли США.

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"Судя по разговору между США и российской стороной, я думаю, что шансов на то, что США обеспечат поддержку, почти нет. Я не думаю, что эта администрация готова это сделать", - отметил Ходжес.

По его мнению, военные начальники на встрече в Великобритании прорабатывали какие-то возможные сценарии.

"Я имею в виду, если говорить о зоне разграничения, где есть войска между украинцами и россиянами, то это огромное количество войск. Если говорить о размещении их за украинцами, это, вероятно, меньшее количество. Это безопаснее, но менее эффективно", - заявил генерал.

Он считает, что если войска будут на 50-100 километров позади украинцев, и "им придется просить разрешения у Брюсселя, чтобы сбить беспилотник, то это не будет успешная сила воплощения режима прекращения огня".

По его убеждению, британские и французские ядерные силы, хотя они и очень немногочисленны по сравнению с российскими, все еще остаются эффективным средством сдерживания:

"Нет необходимости отвечать россиянам ракетой на ракету, чтобы сдерживать их".

Миротворцы в Украине

В соответствии с предложениями об отправке миротворческого контингента в Украину, которые обсуждает "коалиция желающих", британские истребители готовы обеспечить прикрытие войск с воздуха. На встрече в Постоянном объединенном штабе в четверг обсуждали отправку британских истребителей в Украину.

Сообщалось, что ВВС Британии предоставят либо истребители Typhoon, либо F35, поскольку оба обеспечивают "отличную воздушную патрульную службу".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня.

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