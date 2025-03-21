Литва готова отправить войска в Украину, - Науседа

По его словам, союзники Европы должны найти пути продолжения поддержки Киева.

Литва готова отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в интервью Bloomberg Television в Брюсселе в пятницу.

"Моя страна готова оказать необходимую поддержку", - отметил Науседа. "Мы говорим об очень конкретном количестве наших военных, но все страны в этой коалиции должны взять на себя обязательства оказать такую поддержку".

Балтийский лидер также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп имеет "откровенные намерения" о прекращении трехлетней войны России против Украины, однако Владимир Путин "имитировал" переговоры, одновременно продолжая атаки на украинскую территорию.

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Литва, которая является одним из самых активных союзников Киева, имеет границу с российским эксклавом Калининградом и считает свою безопасность напрямую зависящей от исхода войны. Вильнюс усилил расходы на оборону, чтобы сдержать потенциальные угрозы со стороны Москвы.

Миротворцы в Украине

Представитель британского премьер-министра заявил, что уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину. В то же время министр вооруженных сил страны Люк Поллард сказал, что Великобритания не будет отправлять миротворческие силы в Украину без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Также СМИ сообщали, что на встрече глав Генштабов союзников в Лондоне достигнуто соглашение, что для обеспечения мира в Украине понадобятся не только сухопутные войска, но и также мощные подразделения ВВС и ВМФ.

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