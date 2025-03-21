По словам военного, в случае нарушения перемирия вся Европа будет сопротивляться России.

Сейчас есть 70-80% вероятности того, что британские и французские войска появятся на территории Украины. Такое мнение высказал экс-командующий сил НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кенн Кларк в эфире "Киев24".

"Они не будут миротворцами, надо давать отпор. Если будет сломано замирение со стороны РФ, то должен быть отпор. Вся Европа тогда будет сопротивляться российской агрессии. Должно быть надежное прекращение огня - по крайней мере временное. Оно должно было бы длиться несколько недель, несколько месяцев", - отметил он.

По его словам, США имеет опыт переговоров в Северной Корее и Вьетнаме во время войн прошлого века.

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"Такие переговоры могут длиться год или даже два", - подчеркнул Кларк.

Генерал армии США в отставке добавил, что Украине надо признать, что нет четких временных границ перемирия, поэтому нужно готовиться к сопротивлению и контрнаступать, несмотря ни на что.

Иностранные войска в Украине - последние новости

Ранее в МИД признались, чего не хватает для прибытия миротворцев в Украину. В частности спикер ведомства Георгий Тихий отметил, что встречу на эту тему уже проводят руководители Генеральных штабов заинтересованных стран.

В то же время министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что его страна не развернет в Украине миротворцев без США. По его словам, реализация инициативы премьер-министра Кира Стармера по созданию "коалиции желающих" для контроля за потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией зависит от привлечения США.

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