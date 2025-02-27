Прежде всего следует сосредоточиться на обеспечении прекращения войны в Украине, заявил американский лидер.

Президент Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о предоставлении американской "поддержки" каким-либо миротворческим силам в Украине.

Как сообщает Bloomberg, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп сказал, что в первую очередь следует сосредоточиться на обеспечении прекращения войны в Украине, которую Россия резко расширила полномасштабным вторжением три года назад.

"Я не люблю говорить о миротворчестве, пока мы не заключим соглашение. Сейчас у нас нет соглашения. У нас есть Россия, у нас есть Украина", – заявил американский президент.

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Другие заявления Трампа об Украине

На днях президент США Дональд Трамп, который еще несколько месяцев назад обещал положить конец российско-украинской войне за 24 часа, впервые допустил, что не сможет достичь мира в Украине. Он отметил, что сделает все возможное, чтобы заключить "лучшее соглашение для обеих сторон".

"Но для Украины мы будем стараться особенно тщательно, чтобы они смогли получить как можно больше. (...) Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает – ради человечества. Потому что если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть", – сказал Трамп.

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