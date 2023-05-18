В России заявили, что согласны принять иностранную делегацию.

Для обсуждения войны в Украине в Россию прибудет делегация ряда стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание РИА Новости. В пятницу ЮАР инициировал телефонный разговор президентов, они обсуждали и войну в Украине.

Путин поддержал идею президента ЮАР об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования "конфликта в Украине". Сейчас даты визита согласовываются.

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Позиция ЮАР в войне

Как сообщал УНИАН, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что делегация из представителей Южной Африки, Египта, Республики Конго, Уганды, Сенегала и Замбии хочет приехать в Киев и Москву со своим "мирным планом".

Ранее посол Соединенных Штатов Америки Рубен Бригети заявил, что ЮАР передавала России оружие. Сам президент Южно-Африканской Республики ответил, что они "не ставят Россию выше других стран".

Напомним, что во время голосования ООН за резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Украины, ЮАР воздержалась.

В начале мая СМИ писали, что власти ЮАР предложили Путину подключиться к саммиту BRICS по видеосвязи, чтобы им не пришлось арестовать его из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

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