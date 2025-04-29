Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявляют три источника в Москве, знакомые с ситуацией.
Это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и устойчивого окончания войны, на фоне растущего недовольства в Белом доме, пишет Bloomberg.
Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта в ходе продолжительных переговоров в Кремле. Однако, по словам источников, российский лидер сохранил жёсткую позицию по вопросу территорий.
СМИ пишет, что в итоге переговоры зашли в тупик, и дальнейший прогресс возможен только при прямом контакте между Путиным и Трампом.
Что известно о четырех временно оккупированных областях
Путин ранее объявлял, что Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон — "навсегда" стали частью России после проведения там "референдумов", через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Эти территории были включены в российскую Конституцию, хотя Москве так и не удалось установить над ними полный контроль.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти референдумы "нарушением Устава ООН и международного права", а другие страны отказались признавать их результаты.
Что еще известно о попытках Трампа закончить войну
Трамп и другие высокопоставленные чиновники администрации США недавно дали понять, что могут выйти из переговоров, если сделка не будет достигнута в ближайшее время.
При этом Трамп не раз выражал оптимизм, заявляя, что соглашение о прекращении войны "очень близко" к своему логическому завершению. Однако позже позже стал осторожнее, заявив, что Путин, возможно, "не хочет останавливать войну", и что США могут ввести новые санкции против России.
"Эта неделя будет действительно важной — мы должны понять, продолжать ли нам участвовать в этом процессе или сосредоточиться на других вопросах", — подчеркивал госсекретарь США Марко Рубио.
Контроль России над оккупированными территориями
США заявляли о готовности признать российский контроль над Крымом в рамках предлагаемого мирного соглашения. Сделка также предполагает замораживание конфликта по текущей линии фронта, предоставив России фактический контроль над оккупированной территорией.
Однако журналисты также подчеркивают, что сейчас и вовсе отсутствуют какие-либо признаки того, что Путин готов отказаться от своих максималистских требований и принять предложения США. Европейские чиновники считают, что ситуация решится в течение ближайших двух недель.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон призывает Трампа занять более жёсткую позицию в отношении Путина.
Мирный план Трампа - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, почему Крым оказался "в центре" мирного плана Трампа. В частности, президент США считает, что признание Крыма Россией - это приемлемая цена за достижение мира. Однако, такой шаг поставил бы Белый дом в противоречие с международным правом и не только.
Кроме того, мы рассказывали, что из мирного плана Трампа исчезло серьезное требование к Украине. Ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, "изо всех сил" пытались наладить переговорный процесс между Украиной, США и Россией.