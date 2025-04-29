На ситуацию не удается повлиять даже Стиву Уиткоффу.

Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявляют три источника в Москве, знакомые с ситуацией.

Это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и устойчивого окончания войны, на фоне растущего недовольства в Белом доме, пишет Bloomberg.

Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта в ходе продолжительных переговоров в Кремле. Однако, по словам источников, российский лидер сохранил жёсткую позицию по вопросу территорий.

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СМИ пишет, что в итоге переговоры зашли в тупик, и дальнейший прогресс возможен только при прямом контакте между Путиным и Трампом.

Что известно о четырех временно оккупированных областях

Путин ранее объявлял, что Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон — "навсегда" стали частью России после проведения там "референдумов", через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Эти территории были включены в российскую Конституцию, хотя Москве так и не удалось установить над ними полный контроль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти референдумы "нарушением Устава ООН и международного права", а другие страны отказались признавать их результаты.

Что еще известно о попытках Трампа закончить войну

Трамп и другие высокопоставленные чиновники администрации США недавно дали понять, что могут выйти из переговоров, если сделка не будет достигнута в ближайшее время.

При этом Трамп не раз выражал оптимизм, заявляя, что соглашение о прекращении войны "очень близко" к своему логическому завершению. Однако позже позже стал осторожнее, заявив, что Путин, возможно, "не хочет останавливать войну", и что США могут ввести новые санкции против России.

"Эта неделя будет действительно важной — мы должны понять, продолжать ли нам участвовать в этом процессе или сосредоточиться на других вопросах", — подчеркивал госсекретарь США Марко Рубио.

Контроль России над оккупированными территориями

США заявляли о готовности признать российский контроль над Крымом в рамках предлагаемого мирного соглашения. Сделка также предполагает замораживание конфликта по текущей линии фронта, предоставив России фактический контроль над оккупированной территорией.

Однако журналисты также подчеркивают, что сейчас и вовсе отсутствуют какие-либо признаки того, что Путин готов отказаться от своих максималистских требований и принять предложения США. Европейские чиновники считают, что ситуация решится в течение ближайших двух недель.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон призывает Трампа занять более жёсткую позицию в отношении Путина.

Мирный план Трампа - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, почему Крым оказался "в центре" мирного плана Трампа. В частности, президент США считает, что признание Крыма Россией - это приемлемая цена за достижение мира. Однако, такой шаг поставил бы Белый дом в противоречие с международным правом и не только.

Кроме того, мы рассказывали, что из мирного плана Трампа исчезло серьезное требование к Украине. Ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, "изо всех сил" пытались наладить переговорный процесс между Украиной, США и Россией.

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