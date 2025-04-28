Однако Россия, как сообщается, все еще может на нем настаивать.

Из мирного плана президента США Дональда Трампа на данный момент исключен призыв к новым выборам в Украине. Хотя изначально выборы были в списке "потенциальных условий" России для окончания полномасштабной войны, пишет "Радио Свобода" после общения с рядом европейских дипломатов.

Издание также сообщает, что ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, "изо всех сил" пытались наладить переговорный процесс между Украиной, США и Россией. Сама тактика Европы заключалась изначально в том, чтобы попросту удержать США "на борту", сохранив контакт американцев с украинцами.

При этом, некоторые европейские чиновники считают, что "угроза" США о потенциальном выходе из переговорного процесса является тактическим действием, которое должно было оказать на Украину давление. Также остается неизменной позиция европейцев в отношении потенциальных договоренностей о мире, в контексте некоторых требований США.

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В частности, Европа никогда официально не признает Крым частью России, если только Украина сама не согласится на это. "С отказом Украины от членства в НАТО тоже можно смириться", - говорится в материале. Чего не скажешь о процессе вступления Украины в ЕС. В Европе категорически заявляют, что Россия в этом вопросе "не имеет права голоса".

Серьезным является еще и вопрос смягчения санкций против России, за что лично выступают США. Европа с этим, как сообщается, не согласна.

"Чтобы отменить эти меры, необходимо единодушие, а его просто нет. Более того, наши источники говорят, что Париж и Берлин хотят усилить давление на Москву и, в частности, принять новые ограничительные меры в ближайшие недели", - пишет СМИ. Хотя подчеркивается, что из-за Венгрии следующий пакет санкций может иметь чисто символическое значение.

Другие новости о мирном плане Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что в России озвучили собственные требования для мирного урегулирования в Украине. Не обошлось без ультиматумов в сторону Украины. И старых пунктов, таких как "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Кроме того, The Times назвал "фатальную" ошибку мирного плана Трампа. Вопрос в том, удастся ли Владимиру Зеленскому убедить Трампа, что любой мирный договор лишь отложит, а не разрешит конфликт.

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