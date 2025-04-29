Президент США считает, что признание Крыма Россией - это приемлемая цена за достижение мира.

План президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине может привести к тому, что Штаты официально признают аннексию украинского полуострова Крым Россией, и это будет иметь далекоидущие последствия для Киева. Об этом пишет The Telegraph, ознакомившись с документом с вариантами мирного плана

"Аннексия Крыма оказалась в центре предложений Дональда Трампа по прекращению нынешнего конфликта, развернутого Россией против Украины", - напоминается в статье.

Президент США считает, что признание Крыма Россией - это приемлемая цена за достижение мира, пишет издание. Однако, такой шаг поставил бы Белый дом в противоречие с международным правом и против предыдущих заявлений самих США.

Видео дня

В частности, первый госсекретарь Трампа Майк Помпео в 2018 году заявлял:

"Россия, осуществив в 2014 году вторжение в Украину и попытавшись аннексировать Крым, стремилась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменять границы другой силой".

Однако Трампу, как известно, не особенно важно мнение международных организаций, таких как ООН или НАТО. Он твердо стоит на позиции, что Украина должна отказаться от Крыма, добавили в The Telegraph.

Указывается, что для Путина и его окружения Крым - это российская земля. Он представляет собой стратегически важный регион, где размещены российские базы ВМФ и подводного флота, обеспечивающие контроль над Черным морем.

Вместе с тем, идея Трампа признать Крым российским вызвала негативную реакцию западных лидеров. Политики вроде Премьер-министр Великобритании Кира Стармера публично выступают против этого:

"Это еще не конец процесса, и переговоры продолжаются. Они будут продолжаться и на этой неделе".

Министр обороны Германии Борис Писториус добавил:

"Украина могла бы сделать это и без нас, еще год назад - капитулировав… Я давно понимаю, что для достижения устойчивого и доверительного перемирия или мирного соглашения могут потребоваться территориальные уступки. Однако они не должны заходить так далеко, как предлагает американский президент".

Признание Крыма российским - что важно знать

Напомним, 25 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским.

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией", - заявил он интервью журналу TIME.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отказаться от Крыма, но признал, что у Киева сейчас нет достаточного количества вооружения, чтобы вернуть контроль над полуостровом силой.

"У нас позиция не может идти в разрез нашей Конституции Украины. Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это не моя собственность. Это собственность украинского народа", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: