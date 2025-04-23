Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай увеличить дипломатические усилия для окончания войны в Украине. По его словам, целью союзников Киева является достижение справедливого и длительного мира в Украине, передает Bloomberg.
"Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если - и у него есть средства для этого - он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине", - отметил Сикорский во время своего ежегодного обращения к польскому парламенту.
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Как писал УНИАН, в МИД Украины вызвали посла Китая из-за участия его граждан в войне на стороне РФ. В частности украинские спеслужбы передали китайской стороне доказательства участия китайцев в войне, а дипломаты призвали Пекин прекратить поддержку России в ее агрессии.
Также сообщалось, что Украина обвинила Китай в поставках оружия РФ. Однако представитель МИД страны Линь Цзянь заявил, что Китай якобы никогда не предоставлял летального оружия любой стороне в "украинском кризисе".