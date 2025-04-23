По словам главы МИД Польши, Китай может помочь Украине закончить войну с РФ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай увеличить дипломатические усилия для окончания войны в Украине. По его словам, целью союзников Киева является достижение справедливого и длительного мира в Украине, передает Bloomberg.

"Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если - и у него есть средства для этого - он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине", - отметил Сикорский во время своего ежегодного обращения к польскому парламенту.

Китай и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, в МИД Украины вызвали посла Китая из-за участия его граждан в войне на стороне РФ. В частности украинские спеслужбы передали китайской стороне доказательства участия китайцев в войне, а дипломаты призвали Пекин прекратить поддержку России в ее агрессии.

Видео дня

Также сообщалось, что Украина обвинила Китай в поставках оружия РФ. Однако представитель МИД страны Линь Цзянь заявил, что Китай якобы никогда не предоставлял летального оружия любой стороне в "украинском кризисе".

Вас также могут заинтересовать новости: