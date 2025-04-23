Пекин призывают прекратить помощь Москве.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая из-за участия его граждан в войне на стороне Российской Федерации.

Как говорится в заявлении МИД, заместитель министра Евгений Перебийнис сообщил Ма Шенкуню, что участие граждан КНР в войне против Украины и привлечение китайских компаний к производству продукции военного назначения в России вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений.

Украинские спеслужбы передали китайской стороне доказательства таких фактов, а дипломаты призвали Пекин прекратить поддержку России в ее агрессии:

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"Наше государство ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет воздерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы повредить двусторонним отношениям".

Помощь КНР России

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему известно о поставках Китаем военных товаров в Российскую Федерацию.

Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против ряда российских предприятий, а также трех китайских компаний.

Кроме того, ранее Вооруженные силы Украины взяли в плен нескольких граждан Китая, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.

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