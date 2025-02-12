По мнению Вольфганга Ишингера, цена будущего мира для российского диктатора должна быть максимально высокой.

Путь к миру в Украине не будет быстрым, и американо-российские переговоры не завершатся за несколько недель, считает бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который председательствовал на Мюнхенской конференции с 2008-го по 2022 год. По его словам, путь к миру будет "сложным и болезненным". Об этом пишет Politico.

По мнению Ишингера, те, кто считает, что для Украины нужны только гарантии безопасности и линия прекращения огня и что переговоры могут завершиться за несколько недель, выдают желаемое за действительное. Между тем надо готовиться к "длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет много месяцев".

"Президент России Владимир Путин не захочет создавать впечатление, что он танцует под дудку Вашингтона. Вся ситуация с безопасностью в Европе, отмена санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсудить", - отметил экс-глава Мюнхенской конференции.

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Он подчеркнул, что российский диктатор будет требовать равноправия с президентом США Дональдом Трампом, и он "точно знает две вещи: Трамп уйдет навсегда до начала 2029 года", а также "президент США почти любой ценой захочет избежать военного конфликта с Россией".

По мнению Ишингера, Западу "ни в коем случае нельзя уменьшать поддержку Украины - наоборот, ее нужно усиливать", ведь, по его словам, "чем ниже цена прекращения огня, тем дороже будет следующий мир":

"Цена для Путина должна быть максимально высокой".

Также экс-посол высказал мнение, что Трамп не должен спешить встретиться с Путиным: ранняя встреча была бы "абсолютно незаслуженной наградой для российского лидера". Два лидера, считает Ишингер, должны встретиться "только в конце многообещающего переговорного процесса".

Кроме того, допускает экс-посол, российская сторона "вполне может планировать внезапное военное нападение или большое наступление, чтобы подорвать западные или украинские представления о переговорной базе". Поэтому "должно быть место для реализма".

Также экс-глава Мюнхенской конференции выразил сомнение относительно того, смогут ли войска стран Европы охранять линию прекращения огня. Здесь, по его словам, "дьявол кроется в деталях".

"Оценки количества войск, необходимых для эффективного обеспечения безопасности 1000-километровой линии соприкосновения, колеблются от 50 до 200 тысяч - последнюю цифру предоставил сам президент Украины Владимир Зеленский. Реально, могла бы Европа политически или военно справиться с этим, тогда как Бундесвер пытается развернуть бригаду в Литве?" - пишет Ишингер.

Он считает, что стоит рассмотреть "возможное привлечение войск из третьих стран, включая, например, Индию".

"Важно, чтобы мы не придумывали недальновидных решений, а определяли долгосрочные приоритеты и готовились к сложному, болезненному переговорному процессу, который из-за своей чрезвычайной сложности может занять много времени", - подытожил Ишингер.

Переговоры США и РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямства Путина. Как писало Foreign Policy, что Путину удалось затянуть войну дольше, чем ожидали многие. Тот факт, что РФ удалось выжить при таких обстоятельствах, убедил его в том, что вторжение в Украину имеет смысл.

Стало известно, что Трамп тайно поручил заниматься войной в Украине еще одному спецпредставителю - Стивену Уиткоффу. The New York Times сообщило, что несколько недель назад американский президент "тайно предоставил Виткоффу полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока с целью открытия переговорного канала с россиянами".

Более того, спецпосланник Трампа Уиткофф уже летал в Москву, чтобы освободить задержанного американского учителя Марка Фогеля. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил об успешном обмене с российской стороной, назвав его "проявлением доброй воли" и шагом к завершению войны против Украины.

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