Официальным спецпосланником Трампа по Украине и России является отставной генерал Кит Келлогг.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп тайно поручил заниматься вопросом войны РФ против Украины еще одному спецпредставителю – Стивену Уиткоффу.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times. Отмечается, что официальным спецпосланником Трампа по Украине и России является отставной генерал Кит Келлогг.

Источники издания сообщают, что несколько недель назад американский президент "тайно предоставил Уиткоффу полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока с целью открытия переговорного канала с россиянами".

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"Трамп доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, на личном уровне и сказал близким ему людям, что он считает, что девелопер имеет необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне в Украине", – говорится в материале.

Кто такой Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф – бизнесмен, девелопер и инвестор в сфере коммерческой недвижимости. Его компания The Witkoff Group специализируется на разработке, управлении и реконструкции премиальных объектов недвижимости в США и за рубежом.

В администрации Дональда Трампа Уиткофф занимает должность специального посланника на Ближнем Востоке. В частности, он за два месяца сумел заставить Израиль и ХАМАС сесть за стол переговоров и прийти к компромиссу.

В начале февраля журналист ошибочно сообщил о назначении Уиткоффа на должность спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России, однако впоследствии удалил сообщение и извинился.

Примечательно, что Уиткофф также летал в Москву. Туда он прибыл для того, чтобы освободить задержанного американского учителя Марка Фогеля.

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