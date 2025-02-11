Он возвращается в США с американцем, которого задержали в РФ еще в 2021 году.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф летал в Россию, чтобы освободить задержанного американского учителя Марка Фогеля.

Об этом журналистам сообщил советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц, пишет CNN. Он заявил об успешном обмене с российской стороной, назвав его "проявлением доброй воли" и шагом к завершению войны против Украины:

"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Трамп во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном сказал журналистам, что США достигли "очень хорошего прогресса" в переговорах с Россией.

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Арест Фогеля

Как известно, 61-летний гражданин Соединенных Штатов много лет работал учителем истории в закрытой англо-американской школе в Москве.

В августе 2021 года в аэропорту Шереметьево у него обнаружили около 17 граммов каннабиса. Мужчина объяснял, что использовал его по медицинским причинам. Фогеля обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

Обмен между Россией и США

Напомним, в августе прошлого года между Западом и Российской Федерацией состоялся большой обмен заключенными. Из России освободили иностранных граждан и российских оппозиционеров.

Москва вернула восемь человек, среди которых Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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