Процент граждан Украины, которые декларируют намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет.

Доля людей, которые работают или ищут работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши- сообщает Миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Национального банка Польши.

Эксперты отмечают высокую профессиональную активность украинцев на польском рынке труда.

Работа является основным источником дохода для украинцев в Польше, а также фактором, способствующим их длительному пребыванию. Около половины респондентов (и довоенные мигранты, и военные беженцы) заявляют, что это является возможностью содержать себя и свою семью. Также среди мотивов оставаться есть возможность найти работу, которая приносит удовольствие.

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Уровень занятости украинцев в Польше растет благодаря трудоустройству беженцев, прибывших в страну после 2022 года. Хотя безработица среди беженцев в целом выше, чем в польской экономике.

В исследовании говорится, что 19% военных мигрантов - безработные, поскольку "значительная часть женщин-беженок, которые ухаживают за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике".

Процент граждан Украины, которые декларируют намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет: такое намерение выражают 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев. Зато в исследовании Нацбанка Польши говорится, что все больше граждан Украины еще не определились с планами на будущее. По сравнению с предыдущими исследованиями, процент ответов "трудно сказать" в планах проживания в Польше вырос - как среди довоенных мигрантов (до 39% с 36% в 2023 году), так и среди беженцев (до 56% с 48% в 2023 году).

Жилищная ситуация довоенных мигрантов и беженцев постепенно выравнивается, что свидетельствует об интеграции беженцев. Чуть более 70% процентов мигрантов из обеих групп снимают жилье. Зато значительно выше процент украинцев, которые имеют собственную квартиру среди довоенных иммигрантов.

Более 90% украинских детей учатся в польской системе образования. По мнению родителей, наибольшими трудностями для детей во время пребывания в Польше являются: незнание польского языка (36% ответов), отсутствие друзей (33% ответов) и ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией перед началом войны (29% ответов).

Мигранты продолжают поддерживать своих близких в Украине. 40% переводит средства, а 49% обеспечивает материальной помощью, в первую очередь членов семьи. И эта тенденция растет.

В гендерной структуре украинцев в Польше преобладают женщины - примерно 67%. Половина респондентов являются в возрасте 27-44 лет, 47% мигрантов - хорошо образованные люди. Переселенцы приезжают из всех регионов Украины. Исследование проводилось среди мигрантов из Украины в период с мая по июль 2024 года.

Украинские беженцы в Европе

Уже около 65% украинцев, которые выехали из страны из-за вторжения РФ, намерены остаться навсегда в Берлине. Как рассказал президент Государственного управления по делам беженцев (LAF) Марк Зайберт агентству Deutsche Presse-Agentur, в центре временного размещения в районе Тегель, где проживают тысячи украинцев, регулярно проводятся опросы. Полтора года назад большинство этих людей заявляли о намерении вернуться в Украину.

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