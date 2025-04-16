Правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в США, "если будут хорошо себя вести".

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск программы "самодепортации". Об этом он заявил в интервью Fox Noticias, передает NBC News.

По словам Трампа, новая программа будет предусматривать предоставление стипендии и билета на самолет для вылета из страны. Взамен американское правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты, "если будут хорошо себя вести".

Издание отмечает, что чиновники администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны. В частности, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию, нацеленную на мигрантов, с участием министра ведомства Кристи Ноэм.

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Миграционная политика США

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что с момента вступления в должность Дональда Трампа на пограничных переходах страны произошел ряд громких инцидентов с иностранными туристами, прежде всего, из Европы и Канады. Людей останавливали прямо на границе и затем удерживали в иммиграционных центрах под стражей в течение нескольких недель, прежде чем им позволили улететь домой за свой счет.

Из-за этого многие путешественники из европейских стран и Канады начали опасаться путешествовать в США.

Также ранее СМИ писали, что Администрация Трампа отменит временный легальный статус примерно для 240 тыс. украинцев, которые сбежали от войны в Украине. Такой шаг потенциально может поставить граждан Украины на путь ускоренной депортации из США.

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