Власти Франции не пригласили представителей Российской Федерации на мероприятия, посвященные 77-й годовщине Дня Победы.

Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"8 мая во Франции традиционно будут проводиться празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе - сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", - заявил Мешков.