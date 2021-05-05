Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии в течение 16 лет.

Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как покинет свой пост планирует выспаться, погулять на природе и подумать, чем конкретно она хочет заниматься.

Об этом Меркель рассказала в ходе брифинга, передает НВ.

"Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я очень жду этого, но сейчас я буду делать с удовольствием свою работу", - сказала она.

По словам Меркель, во время пандемии работа отнимает у нее много времени, поэтому она пока не думает, что будет делать после.

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Меркель занимает пост канцлера Германии в течение 16 лет, но покинет этот пост в сентябре 2021 года. Она не будет участвовать в избирательной кампании на сентябрьских выборах в Бундестаг.

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Автор: Александр Топчий