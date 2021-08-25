Канцлер Германии признала, что международное сообщество неправильно оценила развитие событий в Афганистане после вывода из этой страны иностранных войск.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что мировое сообщество неправильно оценила развитие событий в Афганистане после вывода войск международных вооруженных сил.

Выступая вв Бундестаге, Меркель заявила в среду, 25 августа, что "было недооценено", насколько быстро в этой стране прекратили сопротивляться радикальному исламистскому движению "Талибан", сообщает DW.

Вся международная коалиция "совершенно очевидно недооценила скорость такого развития событий, подчеркнула канцлер.

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Она заявила, что была шокирована ситуацией в Афганистане и назвала развитие последних дней "ужасным" и "горьким". Для людей в Афганистане это "огромная трагедия", особенно для тех, кто выступал за свободное общество.

Меркель пообещала продлить эвакуационную миссию из Афганистана "как можно дольше". Однако она не предоставила никакой информации о том, как долго продлятся эвакуационные рейсы Бундесвера. При этом ранее сообщалось, что авиаперевозки Бундесвера, вероятно, завершатся уже 27 августа.

В свою очередь, канцлер подчеркнула, что остановка авиаперевозки не должна означать прекращение усилий по помощи афганским местным работникам.

По словам Меркель, на сегодняшний день Бундесвер вывез из Афганистана более 4600 человек из 45 стран. Почти половина эвакуированных - женщины, а эвакуация проводится в тесной координации с союзниками.

В своем выступлении в бундестаге Ангела Меркель подчеркнула, что миссия в Афганистане не была напрасной. За последние 20 лет детская смертность в стране уменьшилась вдвое, 70 процентов афганцев теперь имеют доступ к питьевой воде, а более 90 процентов - к электричеству, отметила канцлер. При этом она признала, что "Талибан" теперь является "реальностью в Афганистане", и теперь с этим должны разобраться политики.

Международное сообщество должно поддерживать диалог с талибами, чтобы защитить прогресс, который в Афганистане был достигнут за последние два десятилетия.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы максимально сохранить то, чего мы достигли в плане изменений в Афганистане за последние 20 лет. Это то, о чем международное сообщество должно поговорить с талибами", - подчеркнула канцлер.

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Автор: Леся Лещенко