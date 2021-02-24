Сама Меркель пока не будет делать прививку от коронавируса.

Немецкий канцлер Ангела Меркель пока не поддерживает инициативу предоставления вакцинированным от коронавируса определенных привилегий, но не исключил этого в будущем.

Читайте такжеВ Германии продлили карантин (видео)Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТСН. По ее словам, вводить определенные послабления для вакцинированных можно только тогда, когда большое количество людей сделает прививки, а другие будут противиться этому. Меркель говорит, что сейчас это неактуально, поскольку большинство людей еще не вакцинированы.

"Но мы еще не достигли этой стадии. Пока количество вакцинированных значительно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам", - сказала она.

Кроме того, Меркель заявила, что должно быть научное доказательство того, что привитые не передают коронавирус другим.

Что касается канцлера, она намерена вакцинироваться, когда наступит ее черед. Сейчас же она "очень много делает для предотвращения инфицирования".

"Сначала следует вакцинировать пожилых и людей с особыми заболеваниями, а также людей, у которых тесный контакт с инфицированными людьми. Я думаю, что правильно, кроме особо уязвимых и пожилых людей, сначала пригласить на вакцинацию группы населения, которые не могут сохранять дистанцию в своей работе. Воспитатель в детском саду, учитель начальных классов не может этого сделать. Это те люди, которые должны быть в очереди перед кем-то вроде меня", - пояснила Меркель.

Вакцинация от коронавируса в Германии

Вакцинация в Германии происходит препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Также одобрили AstraZeneca, но она пока не рекомендуется гражданам старше 65 лет.

Германия продлевает ограничения на государственной границе в связи с пандемией коронавируса. Ограничения будут действовать до 3 марта.

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Автор: УНИАН