Германия пыталась предотвратить внедрение ограничений на своей границе с Францией, которые являются аналогичными тем, что действуют на границах Чехии и Австрии.

В Германии защищают последние коронавирусные ограничения на границах, которые вызвали острую критику в Евросоюзе.

Читайте такжеВ Германии ампулу из первой партии вакцины Pfizer выставят в музееОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Министр по делам Европы Михаэль Рот встал в защиту последних ограничений, которые страна считает необходимыми для сдерживания новых вариантов коронавируса.

"Эти меры, очевидно, создают огромную нагрузку на пограничные регионы, пассажиров, перевозке товаров и единый рынок, но защита наших граждан имеет первостепенное значение", - заявил Рот перед переговорами со своими коллегами из ЕС.

В то же время он отметил, что Германия пыталась предотвратить внедрение ограничений на границе с Францией, аналогичные тем, которые действуют на границах Чехии и Австрии.

По словам Рота, Германия находится в тесном контакте с французскими властями для обеспечения координации пограничных ограничений.

Еврокомиссия накануне назвала чрезмерными введенные Германией правила пересечения границы.

Германия почти полностью закрыла границу с Чехией, Словакией и австрийским Тиролем из-за распространенности в этих регионах мутированных штаммов коронавируса.

Для категорий-исключений действуют строгие правила въезда, что с первых дней повлекло большие очереди на границах.

Министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер считает, что после завершения первоначального 10-дневного срока чрезвычайных правил их нужно продлить.

Такой шаг противоречит согласованным странами ЕС рекомендациям относительно правил поездок, которые в последний раз обновили несколько недель назад. Они основываются на регулярно обновляемых данных об эпидемической ситуации в каждой из стран, что определяется по одинаковым критериям.

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Автор: УНИАН