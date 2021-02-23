В Германии защищают последние коронавирусные ограничения на границах, которые вызвали острую критику в Евросоюзе.
Читайте такжеВ Германии ампулу из первой партии вакцины Pfizer выставят в музееОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Министр по делам Европы Михаэль Рот встал в защиту последних ограничений, которые страна считает необходимыми для сдерживания новых вариантов коронавируса.
"Эти меры, очевидно, создают огромную нагрузку на пограничные регионы, пассажиров, перевозке товаров и единый рынок, но защита наших граждан имеет первостепенное значение", - заявил Рот перед переговорами со своими коллегами из ЕС.
В то же время он отметил, что Германия пыталась предотвратить внедрение ограничений на границе с Францией, аналогичные тем, которые действуют на границах Чехии и Австрии.
По словам Рота, Германия находится в тесном контакте с французскими властями для обеспечения координации пограничных ограничений.
Еврокомиссия накануне назвала чрезмерными введенные Германией правила пересечения границы.
Германия почти полностью закрыла границу с Чехией, Словакией и австрийским Тиролем из-за распространенности в этих регионах мутированных штаммов коронавируса.
Для категорий-исключений действуют строгие правила въезда, что с первых дней повлекло большие очереди на границах.
Министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер считает, что после завершения первоначального 10-дневного срока чрезвычайных правил их нужно продлить.
Такой шаг противоречит согласованным странами ЕС рекомендациям относительно правил поездок, которые в последний раз обновили несколько недель назад. Они основываются на регулярно обновляемых данных об эпидемической ситуации в каждой из стран, что определяется по одинаковым критериям.
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