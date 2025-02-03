По словам президента Франции, из-за политики Трампа страны Европы должны быть более активными в реагировании на вопросы их коллективной безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вторжение РФ в Украину и политика президента США Дональда Трампа стимулируют Европу к большей ответственности за собственную физическую и экономическую безопасность. Об этом он сказал перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, пишет Reuters.

По его словам, политика Трампа является одним из нескольких факторов, которые подталкивают ЕС к тому, чтобы стать менее зависимым от других.

"Эпидемия COVID и российская агрессия в Украине стали моментами пробуждения. То, что происходит в этот самый момент сегодня в Украине, то, что происходит также сейчас с выбором, декларациями новой американской администрации президента Трампа, подталкивает европейцев быть более сплоченными, более активными в реагировании на вопросы их коллективной безопасности", - подчеркнул Макрон.

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Президент Франции отметил, что это свидетельствует об усилении европейской оборонной промышленности и закупке большего количества европейских вооружений.

"Его комментарии отражают его видение европейской "стратегической автономии". Но некоторые другие лидеры подчеркнули, что хотят продолжать прочное партнерство по безопасности с США и другими членами альянса НАТО и продолжать покупать американское оружие", - отметили в Reuters.

В частности премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет выступать против введения ограничений на закупку оружия.

"Безопасность - наш приоритет. Отношения с США, Канадой и Норвегией в сфере обороны должны оставаться на первом плане", - сказал политик.

В то же время новый премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что Европа была "немного ленивой в вопросе обороны", однако президент России Владимир Путин "разбудил нас".

"Мы должны поддерживать отношения с Соединенными Штатами. Усиление европейской обороны... в партнерстве с трансатлантическим альянсом - это правильный путь", - подчеркнул он.

Политика Трампа в отношении Европы - последние новости

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дональда Трампа будет ждать "жесткий ответ", если он введет пошлины на импорт из ЕС. По ее словам, это коснется сотрудников и компаний в США, Европе, Канаде и других странах, вовлеченных в это.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц подчеркнул, что Трамп будет давить на страны Европы, которые не увеличивают расходы на оборону. Он отметил, что пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность НАТО, увеличив свои расходы как минимум до 5 процентов ВВП.

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