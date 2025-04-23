Особое внимание следует уделить безэкипажным катерам и другим морским системам, заявил Путин.

Российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ увеличили производство оружия, так как Кремль готовится к новым войнам. Об этом Путин заявил 23 апреля в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ, его речь опубликована на официальном сайте президента РФ

В частности, он сказал, что оборонным предприятия, конструкторским бюро, испытательным центрам и полигонам в 2025 году предстоит решить "еще более масштабные" задачи. Как следует из выступления, в соответствующей программе по модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса РФ участвуют более 400 предприятий. Путин заявил, что сегодня тактику и вооружение, которые оккупанты применяет в так называемой "СВО", изучают "все армии мира и лидеры глобальной отрасли вооружений".

"Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего, а будущее стремительно приближается. И движение-то все быстрее и быстрее, скорости этих изменений нарастают. Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. Особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам", — сказал Путин.

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Он также назвал актуальным развитие лазерных комплексов, способных поражать БПЛА, самолеты и ракеты, подчеркнув, что наработки в РФ имеются, но нужно "ускориться". Кроме того, Путин упомянул производство космических аппаратов для ведения разведки и обеспечения связи во время боевых действий, выпуск программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта и пр.

Как утверждает кремлевский диктатор, в 2024 году оборонные предприятия РФ вдвое увеличили выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Оккупационная армия получила свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолётов, более 1,5 млн БПЛА.

"В том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности", - сказал Путин.

При этом он заявил, что этих средств поражения для войны против Украины не хватает.

Переговоры о прекращении войны в Украине: актуальное

Как писал УНИАН, военные аналитики неоднократно предупреждали, что РФ не планирует прекращать войну против Украины и в перспективе планирует нападение на европейские страны.

На 23 апреля в Лондоне были запланированы переговоры министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но их отменили. Как писали иностранные СМИ, после отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь в Лондон аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии. Отмечалось, что Рубио отказался лететь в Лондон якобы после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил один из основных пунктов плана, проработанного Белым Домом - признание аннексии Крыма.

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