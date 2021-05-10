Она была продана в три раза дороже, чем предыдущая вещь спортсмена.

Майку Майкла Джордана, в которой он выступал в 1982 году за Университет Северной Каролины, продали на аукционе за рекордные 1,38 миллиона долларов.

Читайте такжеВ США выставили на аукцион прядь волос Курта Кобейна (фото)Об этом пишет BBC.

Это единственная известная майка, которая по фотографии соответствует сезону 1982-83 годов с Tar Heels.

Она была продана в три раза дороже, чем предыдущая вещь спортсмена.

«Как показывает окончательный ценник, в этой майке есть все, что может пожелать любой серьезный коллекционер», - сказал Крис Айви из Heritage Auctions.

It’s arguably the most significant artifact of #MichaelJordan's basketball career ever to reach the hobby's auction block, MJ’s 1982-83 game worn University of North Carolina #TarHeels Jersey from First "NCAA Player of the Year" Seasonhttps://t.co/DdkqRED983pic.twitter.com/t8MV4gJLlu — Heritage Auctions Sports (@Heritage_Sport) April 25, 2021

Майкл Джордан: главное

Джордан является шестикратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а также двукратным победителем Олимпиады (1984, 1992).

Атакующий защитник выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс", завершив карьеру в 2003-м году.

В мае игровые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за полмиллиона долларов.

Документальный сериал "Последний танец", который посвящен карьере баскетболиста Майкла Джордана, получил американскую телевизионную премию "Эмми".

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Автор: Людмила Жерновская