США считают уместным расследование этого инцидента украинской стороной.

Госдепартамент США отреагировал на сообщение о массовой казни украинских пленных российскими оккупантами. Как заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, США считают уместным расследование Украиной этого военного преступления, передает Укринформ.

"Мы видели эти сообщения (о расстреле россиянами украинских пленных - УНИАН). Я не имею независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование", - сказал Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения "Россия совершает ужасные действия".

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Массированный расстрел украинских пленных

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление в Украине. На днях захватчики казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

Днем 1 октября 2024 года в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором снято вероятный расстрел представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. Военное преступление оккупанты совершили в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

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