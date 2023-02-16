Тело женщины обнаружили под окнами ее дома.

В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу финансового управления Минобороны Российской Федерации по Западному военному округу Марину Янкину.

Как пишет "Фонтанка", ранее она работала в Федеральной налоговой службе и занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. По их данным, 15 февраля тело 58-летней женщины обнаружили под окнами дома на Замшиной улице.

Вещи и документы Янкиной нашли на общем балконе 16-го этажа, пишет Telegram-канал Mash. Ее бывший муж сказал, что она позвонила ему, сообщила о намерениях и попросила вызвать полицию.

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"По нашим данным, супруг жил в доме, с балкона которого случилось падение. Мотивы продолжают выяснять - по последним данным, у женщины были проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

Волна самоубийств в РФ

Весной в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера газовой компании "Новатэк" Сергея Протосеню, его супругу и дочь.

В июне сообщалось о смерти отставного генерал-майора российской Службы внешней разведки Льва Соцкова.

Также летом нашли мертвым гендиректора компании-подрядчика российского монополиста "Газпром" Юрия Воронова и экс-гендиректора "Росвооружения" Алексея Огарева.

Недавно в РФ застрелился бывший топ-чиновник МВД Владимир Макаров, организовавший "охоту" на оппозиционеров и журналистов.

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