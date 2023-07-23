Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным карту с "переброской Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства".
По словам беларуского узурпатора, Варшава задействовала для этого немалое количество наемных бойцов и основные стратегические резервы.
"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше является неприемлемой. Если нужно будет помочь западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Бездумная политика Польши бросать неподготовленных людей и наемников в ад ни к чему не приведет", - сказал Лукашенко.
Добавим, что 23 июля Лукашенко и Путин проводят встречу по поводу "вопросов безопасности Союзного государства". Беларуский диктатор пожаловался Путину на "вагнеровцев", которые якобы просятся атаковать Польшу.
Лукашенко и Путин - что стоит знать об отношениях двух диктаторов
Во время мятежа Пригожина Лукашенко спас Кремль, чудом уладив конфликт.
Также весной 2023 года Путин и Лукашенко договорились о перемещении ядерного оружия на территорию Беларуси.