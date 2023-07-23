Беларуский диктатор выдал порцию бреда в присутствии своего начальника.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным карту с "переброской Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства".

По словам беларуского узурпатора, Варшава задействовала для этого немалое количество наемных бойцов и основные стратегические резервы.

"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше является неприемлемой. Если нужно будет помочь западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Бездумная политика Польши бросать неподготовленных людей и наемников в ад ни к чему не приведет", - сказал Лукашенко.

Добавим, что 23 июля Лукашенко и Путин проводят встречу по поводу "вопросов безопасности Союзного государства". Беларуский диктатор пожаловался Путину на "вагнеровцев", которые якобы просятся атаковать Польшу.

Лукашенко и Путин - что стоит знать об отношениях двух диктаторов

Во время мятежа Пригожина Лукашенко спас Кремль, чудом уладив конфликт.

Также весной 2023 года Путин и Лукашенко договорились о перемещении ядерного оружия на территорию Беларуси.

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