Лукашенко о столичной молодежи: "В поле! На перевоспитание!"

Президент Беларуси пообщался с журналистами после посещения избирательного участка.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране есть разная молодежь: «и такая, и сякая». С его слов, по крайней мере часть молодых людей нуждается в «перевоспитании».

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«Молодежь, как я говорил, разная. И знаете, если уже о молодежи… Вот я вчера приехал в поле, и там работают комбайнеры. Комбайнеры — это профессора сельского хозяйства, а рядом с ними или дочурка, 17−18−19 лет, или жена, молодой экипаж и прочее, и прочее. Или просто молодые ребята работают. Ну такие, как пивко, как я сказал, потягивают здесь в Минске.

Знаете, мне как-то больно стало за этих ребят. Эти молодые ребята, им 25−30 лет, посмотреть на их руки, заскорузлые такие, под ногтями вся чернота. Я вспомнил, как когда-то работал в сельском хозяйстве. Они сегодня нам хлеб убирают! А мы тут разглагольствуем о какой-то демократии, о том, что Мороз какую-то задержали (начальника штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. — ред.), еще чего-то. Туда — в поле! На перевоспитание», – цитирует TUT.by заявление Лукашенко в общении с журналистами.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.

В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".

Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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