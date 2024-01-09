Министра обороны США уже прооперировали, однако возникли осложнения.

У министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина диагностировали рак простаты. В декабре главе Пентагона провели операцию.

Об этом сообщили врачи Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, пишет Politico. Отмечается, что с 1 января 2024 года он был госпитализирован из-за осложнений после операции.

"Согласно заявлению, в начале декабря Остин прошел плановый скрининг простаты, во время которого врачи обнаружили рак простаты, который нуждался в лечении. 22 декабря он перенес "минимально инвазивную" операцию под общим наркозом для лечения рака, называемого простатэктомией, в Walter Reed. Остин выздоровел и был отправлен домой. 1 января он был снова госпитализирован "с осложнениями после процедуры 22 декабря, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах", заявили доктор Джон Мэддокс и доктор Грегори Чеснат. Первоначальное обследование показало, что причиной является инфекция мочевыводящих путей", – рассказывает издание.

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На следующий день Остин был переведен в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и "более высокого уровня ухода". Еще одно обследование показало, что накопление брюшной жидкости нарушило функции его тонкого кишечника. Через нос ему вставили трубку, чтобы осушить желудок.

Врачи добавили, что Остин выздоравливает, но не назвали даты выписки из больницы. Медики ожидают полного выздоровления главы Пентагона.

Госпитализация Остина

Несколько дней назад стало известно, что министр обороны США попал в больницу. Тогда сообщалось, что чиновника госпитализировали из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Информацию об этом Пентагон обнародовал лишь через четыре дня после доставки Остина в больницу.

Этот поступок Пентагона возмутил американскую Ассоциацию прессы. Там отмечают, что это противоречит предыдущим прецедентам и общественность должны были своевременно предупредить.

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