Пока неизвестно, был ли он в сознании во время госпитализации и какие осложнения у него возникли.

Министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина в первый день года доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Как пишет CNN, его госпитализировали из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Информацию об этом Пентагон обнародовал всего через четыре дня после доставки чиновника в больницу.

В ведомстве не уточняли характер процедуры и осложнений. Также не указывается, был ли глава Пентагона в сознании во время транспортировки в медучреждение. Отмечается, что Остин "хорошо выздоравливает", но когда его выпишут пока неизвестно.

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По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Пэта Райдера, заместитель министра обороны Кэтлин Хикс была "готова действовать от имени министра и выполнять его полномочия, если это потребуется".

Как отмечается, ситуация с Остином произошла на фоне того, что США сталкиваются с рядом проблем национальной безопасности за рубежом. Речь идет о нападениях на американские войска на Ближнем Востоке, перехвате американскими кораблями ракетных катеров хуситов из Йемена, а также войнах в Украине и секторе Газа. Добавляется, что американцы нанесли удар в Багдаде по командиру проиранского ополчения. На эту операцию Остин дал разрешение еще до того, как попал в больницу.

Реакция американцев

Задержка с объявлением о госпитализации возмутила Ассоциацию прессы. Там отмечают, что это противоречит предыдущим прецедентам и общественность должны были своевременно предупредить.

"Общественность имеет право знать, когда члены Кабинета министров США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры. Это было практикой даже на уровне президента. Как высший руководитель оборонного ведомства страны, министр Остин не имеет права на приватность в этой ситуации", - говорится в сообщении.

Деятельность Остина на посту

Как известно, глава Пентагона регулярно общается с украинскими властями и военным командованием. 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

УНИАН сообщал, что Остин возглавляет "коалицию возможностей" по развитию воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16.

Глава Пентагона призвал законодателей США одобрить помощь Украине.

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