Он будет состоять из оборудования и финансовых взносов.

Литва готовит новый пакет военной помощи Украине на 41 млн евро.

"Стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украины достигнет около 41 млн евро. Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды", - сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после своего визита в Украину.

5 марта министр обороны Украины Алексей Резников информировал о встрече с Анушаускасом. Он сообщил, что принимал коллегу в Харькове.

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"С такими друзьями, как Литва, мы восстановим мир и отстроим наши города", - прокомментировал Резников.

Война в Украине - помощь Литвы

Литва с начала полномасштабной войны в Украине поддерживает и помогает нашей стране.

В частности, литовцы за несколько дней собрали 5 миллионов евро на "Байрактар", а позже и деньги на три морских беспилотника для Украины.

В марте стало известно, что Литва закупила для Украины 16 современных радаров, которые "видят" даже пули снайпера. 14 марта в Каунас (Литва) приехали 14 украинских военных, чтобы пройти 4-дневные курсы и научиться пользоваться. В Литве будут учиться и другие украинские военные, но их точное количество не указывается.

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