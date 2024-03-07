Во время встречи между делегацией МИД Польши и спецпредставителем Китая в Варшаве призвали КНР не оказывать военной поддержки России.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский провел встречу в Варшаве со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем, во время которой они обсудили агрессию РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

"Польская сторона подчеркнула, что агрессия РФ против Украины остается ключевым вызовом для региональной и глобальной безопасности. Она подчеркнула необходимость восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и воздержание от угроз применения силы как основы для мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

В Варшаве отметили, что поддерживать жертву агрессии является не только правом, но и обязанностью всех членов международного сообщества, среди которых и постоянные члены Совета безопасности ООН.

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"Она (Польша - ред.) призвала китайскую сторону не демонстрировать политическую, экономическую и военную поддержку России как агрессору. Заместитель министра Бартошевский отметил неодобрение любых попыток оправдать агрессию "законными соображениями безопасности", - добавили в заявлении.

В МИД отметили, что Польша осудила угрозы со стороны России по применению ядерного оружия и милитаризацию российскими оккупантами Запорожской АЭС. В Варшаве считают, что такие действия провоцируют опасность и могут привести к негативным последствиям не только для Восточной Европы, но и для всего международного сообщества.

"Польша ценит противодействие Китая российским угрозам и рассчитывает на конкретные действия, в частности по обеспечению ядерной безопасности в Украине, в частности на уровне Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.

В то же время спецпредставитель КНР подчеркнул, что Китай не является участником конфликта, поэтому ситуация в Украине не отвечает ничьим интересам.

Кроме того, научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта, который также был приглашен на встречу, отметил, что такие заявления Польши имеют и следующие формулировки:

аргументы о том, что война РФ является не только делом Украины, но и Польши и всей Европы и мира, ведь действия России представляют "прямую угрозу региональной и глобальной безопасности";

критика Китая за его помощь России: "Польская сторона призвала Китай не оказывать никакой политической, экономической и военной поддержки России" - и попытки оправдать действия РФ ("несогласие с любыми попытками оправдать агрессию так называемыми "законными проблемами безопасности");

призыв к КНР, что страна должна практически сыграть конструктивную роль: "Польша рассчитывает на конкретные действия, направленные на обеспечение ядерной безопасности в Украине".

Война в Украине - какая позиция Китая

Ранее в МИД КНР сообщили, что переговоры будут единственным способом прекратить войну в Украине. Такое заявление обнародовали после переговоров специального представителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя, который начал свое европейское турне с России и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина в Москве.

Как писал УНИАН, дипломаты Евросоюза заявили, что КНР должна призвать Россию вывести свои войска из Украины, об этом представители ЕС и посланник Китая обсудили во время встречи, которая состоялась 4 марта.

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