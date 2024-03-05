Кроме того, в ЕС считают, что Китай должен призвать РФ вывести войска со всей территории Украины.

Дипломаты Европейского Союза озвучили четкую позицию относительно того, что ожидают от Китая относительно поиска путей справедливого урегулирования войны России против Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской службы внешнего действия. В частности, 4 марта управляющий директор по Восточной Европе и Центральной Азии дипломатической службы ЕС Майкл Зиберт и директор по вопросам Азии и Тихоокеанского региона дипслужбы ЕС Никлас Кварнстрем провели встречу со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем в Брюсселе.

Делегации Евросоюза и Китая обсудили незаконную агрессивную войну России против Украины и пути по продвижению справедливого и устойчивого мира.

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В этой связи, европейская сторона подчеркнула полную ответственность России за неспровоцированную и необоснованную войну с ударением на том, что уважение к принципам Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем для любого финального урегулирования.

Также, в ЕС отметили, что война России является экзистенциальной угрозой для европейской безопасности, и в этой связи, позиция Китая относительно войны неотвратимо влияет на двусторонние отношения между ЕС и Китаем.

В то же время, ЕС остается настроенным поддерживать Украину любой ценой для победы.

Кроме того, европейские дипломаты приветствуют предстоящий визит Ли Хуэя в Киев, который, по их надеждам, создаст возможность для конструктивного взаимодействия Китая с Украиной.

"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН, играет конструктивную роль и использует каждую возможность для поддержки и продвижения Устава ООН и международного права. Сторона ЕС подчеркнула, что ожидает от Китая призыва к России немедленно и безусловно соблюдать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности путем вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказано в сообщении.

Также европейские дипломаты повторили их серьезные опасения, которые также ранее были высказаны на саммите ЕС-Китай 7 декабря 2023 года, относительно экспорта значительных объемов товаров двойного назначения и передовых технологий из Китая в российский военно-промышленный комплекс.

"В этом контексте ЕС настоятельно призвал Китай принять эффективные шаги в пределах его юрисдикции сдержать потоки этих наиболее чувствительных товаров", - говорится в заявлении.

Турне посланника Китая по РФ и Европе

Как сообщал УНИАН, Ли Хуэй начал визит в Европу с посещения Москвы, где он провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".

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