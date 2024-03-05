Дипломаты Европейского Союза озвучили четкую позицию относительно того, что ожидают от Китая относительно поиска путей справедливого урегулирования войны России против Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе Европейской службы внешнего действия. В частности, 4 марта управляющий директор по Восточной Европе и Центральной Азии дипломатической службы ЕС Майкл Зиберт и директор по вопросам Азии и Тихоокеанского региона дипслужбы ЕС Никлас Кварнстрем провели встречу со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем в Брюсселе.
Делегации Евросоюза и Китая обсудили незаконную агрессивную войну России против Украины и пути по продвижению справедливого и устойчивого мира.
В этой связи, европейская сторона подчеркнула полную ответственность России за неспровоцированную и необоснованную войну с ударением на том, что уважение к принципам Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем для любого финального урегулирования.
Также, в ЕС отметили, что война России является экзистенциальной угрозой для европейской безопасности, и в этой связи, позиция Китая относительно войны неотвратимо влияет на двусторонние отношения между ЕС и Китаем.
В то же время, ЕС остается настроенным поддерживать Украину любой ценой для победы.
Кроме того, европейские дипломаты приветствуют предстоящий визит Ли Хуэя в Киев, который, по их надеждам, создаст возможность для конструктивного взаимодействия Китая с Украиной.
"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН, играет конструктивную роль и использует каждую возможность для поддержки и продвижения Устава ООН и международного права. Сторона ЕС подчеркнула, что ожидает от Китая призыва к России немедленно и безусловно соблюдать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности путем вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказано в сообщении.
Также европейские дипломаты повторили их серьезные опасения, которые также ранее были высказаны на саммите ЕС-Китай 7 декабря 2023 года, относительно экспорта значительных объемов товаров двойного назначения и передовых технологий из Китая в российский военно-промышленный комплекс.
"В этом контексте ЕС настоятельно призвал Китай принять эффективные шаги в пределах его юрисдикции сдержать потоки этих наиболее чувствительных товаров", - говорится в заявлении.
Турне посланника Китая по РФ и Европе
Как сообщал УНИАН, Ли Хуэй начал визит в Европу с посещения Москвы, где он провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".
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