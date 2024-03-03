В Поднебесной снова назвали войну в Украине "кризисом".

Переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Об этом по результатам переговоров специального представителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина в Москве сообщило МИД КНР, информирует The Guardian.

Издание отмечает, что это был первый этап европейского турне китайского дипломата, во время которого Хуэй также посетит Брюссель, Польшу, Германию и Францию.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".

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"Поездка Ли стала второй с мая прошлого года и состоялась в тот момент, когда Киев стремится к участию Пекина в мирных переговорах, которые Швейцария пытается организовать этой весной. Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но поддерживает тесные связи с Москвой", - говорится в статье.

Между тем в российском МИД подчеркнули, что между сторонами "состоялся очень активный и обстоятельный обмен мнениями на тему украинского кризиса".

"Было отмечено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Отношения Китая с РФ - последние новости

В феврале президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином. Лидер Китая, в частности, сказал своему российскому коллеге, что две страны должны тесно сотрудничать, чтобы защитить безопасность и противостоять иностранному вмешательству.

Кроме того, по словам Си, Китай и РФ должны иметь тесное стратегическое сотрудничество и работать вместе, чтобы защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Он также подчеркнул, что Пекин готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с Кремлем.

Также УНИАН сообщал, что Россия и Китай находятся на пороге создания военного союза, который будет угрожать США. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило издание Business Insider.

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