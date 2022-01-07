Пожарам предшествовала долгая и сильная засуха.

Лесные пожары в американском штате Колорадо нанесли ущерб в 513 млн долларов и разрушили около 1,1 тыс. домов.

Как сообщает Deutsche Welle, пламя охватило площадь примерно в 24 кв. км и опустошило целые кварталы пригорода между столицей Колорадо городом Денвер и Боулдером.

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В результате пожара пропавшими без вести считаются два человека.

Причины возгорания пока не установлены. Пожарам предшествовала долгая и сильная засуха.

"Распространение пламени было остановлено снегопадом. Однако снежные завалы усложнили проведение спасательных работ и оценку ущерба", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, лесной пожар возник утром 30 декабря 2021 года неподалеку от Денвера, столицы Колорадо, что было необычным для этого периода года.

Около 30 тысяч жителей округа Боулдер вынуждены были срочно эвакуироваться. Губернатор объявил в штате чрезвычайное положение, которое одобрил президент США Джо Байден.

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