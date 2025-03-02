Лавров уже делал неуместное антисемитское заявление в 2022 году.

Глава МИД России Сергей Лавров сделал неуместное антисемитское заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. В ответ на это в Министерстве иностранных дел Украины призвали Израиль осудить эти слова. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.

"Зеленский - чистый нацист и предатель еврейского народа", - сказал Лавров.

Тихий отметил, что такие заявления являются неприемлемыми. Он подчеркнул, что главу МИД России нужно обвинить в антисемитизме.

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"Мы призываем Израиль и еврейские организации во всем мире осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова", - написал Тихий.

Спикер МИД Украины напомнил, что в 2022 году Лавров говорил о том, что у "Гитлера была еврейская кровь", после чего заявил, что "евреи являются самыми яростными антисемитами".

Сергей Лавров - другие новости

Ранее министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил о готовности главы Кремля Владимира Путина закончить войну, но при одном условии. Также он заявил о готовности Кремля вести переговоры с Украиной и Европой.

Кроме того, Лавров хвалил президента США Дональда Трампа за то, что он обвинил в войне Украину и НАТО. По его словам, глава Белого дома понимает позицию России.

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