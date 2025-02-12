Основным пунктом пересадки для россиян, направляющихся в Европу, стала Турция.

В 2024 году количество поездок из Российской Федерации в Европу значительно сократилось. Зафиксировано 600 тысяч рейсов из РФ, что почти в 17 раз меньше, чем в 2019 году.

Издание Schengen News пишет, что за последние три года структура поездок россиян кардинально изменилась. Направления, которые россияне посещали в Европе, тесно связаны маршрутами, в том числе с тем, через какие страны они могли попасть в тот или иной пункт назначения в Шенгенской зоне.

Основными пунктами назначения для российских путешественников в Европе в 2024 году были Эстония, Латвия, Литва, Норвегия и Польша, причем в эти страны можно было попасть через наземные пункты пропуска.

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Больше всего путешественников из России приехало в Эстонию - в общей сложности 510 тысяч человек, из которых 70 тысяч добрались до страны на авто, а еще 440 тысяч - пешком. В 2023 году число российских путешественников в Эстонии составит 561 тысяча человек, что значительно больше, чем в 2024 году.

Кроме того, в 2024 году около 209 тысяч россиян отправились в Польшу, по сравнению с 158 500 пересечениями границы, зафиксированными в 2023 году. Большинство из них приехали в Польшу на авто. Аналогичный подход использовали россияне, направлявшиеся в Норвегию: в 2024 году 16 тысяч россиян въехали в страну на авто. В 2024 году число россиян в Норвегии сократилось вдвое - в 2023 году в страну въехало около 24 тысячи человек.

Литва приняла 54 тысячи российских путешественников, а Латвия - около 32 тысячи, по сравнению с 61 800 и 45 200 в 2023 году.

Транзитные узлы сыграли решающую роль для поездок россиян в Европу в 2024 году, так как из-за санкций против России россияне не могут напрямую попасть в Европу. Для этих целей зачастую использовали Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Китай, Сербию, Бахрейн и Марокко.

В общей сложности 1,8 миллиона российских поездок в 2024 году были классифицированы как "транзитные", что означает, что путешественники проехали как минимум через две другие страны, прежде чем добраться до пункта назначения. При этом большинство этих поездок совершалось не с целью развлечения и отдыха, а по деловым, медицинским, образовательным и семейным причинам.

Россияне в Европе - главные новости

В марте 2024 года Латвия приказала покинуть территорию страны тем гражданам РФ, которые не имеют вида на жительство, и пригрозили депортацией.

При этом Норвегия запретила въезд в страну российским туристам. Аналогичное решение еще в сентябре 2022 года приняли три другие соседствующие с Россией на севере страны Европы – Латвия, Литва и Эстония.

Стоит отметить, что в 2023 году больше всего виз россиянам выдали Италия, Испания и Франция.

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