Латвия не питает иллюзий относительно агрессивной внешней политики России и не сомневается в поддержке этой политики большинством российского населения.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что большинство россиян поддерживает войну в Украине. Даже те "беженцы", которые бегут из РФ из-за мобилизации, не против войны, а против своего участия в войне.

"Я уверен, что большинство российского населения поддерживает то, что Россия делает в Украине. Это правильно, что мы не пустили в Латвию тех, кто бежал из России, чтобы избежать мобилизации", - заявил Ринкевичс в интервью изданию Neatkarīgā.

Глава МИД Латвии отметил, что некоторые страны, не входящие в блок ЕС, приняли "беженцев" из РФ. В некоторых странах, в частности в Грузии, их около 100 000 человек. Это создает определенные трудности для страны.

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"Нам было понятно, что эти люди не против войны. Они против своего участия в войне, а это совсем другое", – отметил Ринкевичс.

Впрочем, министр добавил, что Латвия не имеет иллюзий в отношении агрессивной внешней политики России и не сомневается в поддержке этой политики большинством российского населения, а недовольные режимом Путина россияне ничего в стране не решают.

Как мир бойкотирует "беженцев" из РФ

Россияне начали массово бежать из России, особенно после объявления Кремлем частичной мобилизации. В августе президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем русским путешественникам.

Верховная Рада 6 сентября обратилась к Евросоюзу с просьбой отменить выдачу и уже полученные гражданами РФ туристические визы.

9 сентября Совет Евросоюза утвердил решение о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

13 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что 9 стран больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз: это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Как сообщалось, Литва и Латвия с сентября отказали во въезде более 1 тысячи россиян. В Латвии сообщили, что количество россиян, пытающихся попасть в страну, уменьшилось почти на 40%. Латвийские пограничники заявили, что с сентября отказали во въезде более 400 гражданам России.

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