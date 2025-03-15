Президент США подыгрывает России, отметил Игорь Романенко.

Заявления президента США Дональда Трампа об окружении украинских войск в Курской области России - продолжение спектакля, который он организовал с дня своей инаугурации. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV.

"Элементами этого спектакля являются решение вопроса то за сутки, теперь уже за сто дней, что Путин - хороший парень, он обо всем договорится… Он (Трамп - УНИАН) уже понял, что все это не так просто, как бы хотелось подавать, но он играет свою роль дальше", - отметил генерал.

И в связи с тем, что время идет, а решений, действий, достижений нет, подключается американская пропаганда, добавил Романенко.

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"Нужно подавать информацию, что это фейки, что это спекуляция, в которой, к сожалению, принимает участие не только пропаганда РФ, а подыгрывает им в этом и президент США… Все это только подтверждает, насколько неуверенный Трамп в своих действиях", - сказал он.

Что же касается ситуации в Курской области, то генерал заявил:

"Происходят действительно сложные арьергардные бои. То есть, отвод с территории Курской области соответствующих частей, подразделений. Некоторые небольшие подразделения попадают в окружение. И распространяли в том числе и захват наших военных, и их расстрел".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружения украинских войск в Курской области России нет, операция ВСУ "в определенных районах" региона продолжается:

"Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине".

Накануне этого президент США Дональд Трамп заявил, что в Курской области в "полном окружении" находятся тысячи украинских военнослужащих и что он просил Путина "пощадить" их.

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