В частности, Кулеба отметил "пассивную" позицию правительства Стармера по ракетам Storm Shadow.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер ослабил поддержку Украины. Как пишет The Guardian, Кулеба заявил, что предыдущее правительство консерваторов убедило США быть более смелыми в поддержке Украины, в то время как лейбористы следуют за позицией Белого дома.

"Борис Джонсон установил высокий порог. У Риши Сунака не было другого выбора, кроме как соответствовать этому порогу и продвигать его дальше", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что когда к власти пришло лейбористское правительство Кира Стармера, Украина получила заверения, что все останется по-прежнему. В значительной степени так оно и было - за исключением истории со Storm Shadow, когда Британия отказалась разрешить удары ракетами Storm Shadow по территории России без согласования с президентом США Джо Байденом.

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"Единственный неприятный разговор, который у меня состоялся с британскими чиновниками за пару недель до моей отставки - и это был первый неприятный разговор с начала полномасштабного вторжения, - касался поставок Storm Shadows и разрешений на их использование против определенных целей. . . Возможно, причина была в том, что новое правительство было осторожным и не хотело торопиться с решениями", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Британия должна вести переговоры с американцами по Украине, "а не только следовать решениям, которые принимают Соединенные Штаты".

Кулеба о позиции Трампа

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Дональду Трампу будет сложно достичь мирного соглашения в войне, поскольку между Россией и Украиной все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.

В то же время экс-глава МИД не считает, что Трамп выполнит свою угрозу прекратить военную помощь Украине. По его словам, Трамп будет вынужден изменить свое мнение, если Киеву снова будут угрожать российские войска.

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