Этот разговор состоялся на фоне эскалации из-за просьбы РФ к КНДР предоставить военных.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Чиновники обсудили необходимость усиления военной поддержки Украины.

Как сообщается в пресс-релизе Государственного департамента США, Блинкен и Лемми обсудили необходимость увеличения помощи в сфере безопасности Украины. Этот разговор состоялся на фоне эскалации из-за просьбы РФ к КНДР предоставить военных для продолжения войны в Украине.

Кроме того, Блинкен и Лемми обсудили ситуацию в Сирии. Так, речь шла о принципах, которых должны придерживаться США и страны региона во время переходного процесса и формирования нового правительства. Блинкен подтвердил поддержку США нового правительства Сирии.

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Война в Украине - поддержка союзников

Минфин США сообщил, что Украина получит от США кредит в 20 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Недавно парламент Канады принял выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине.

На днях США выделили пакет военной помощи Украине на $500 миллионов. Туда войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковое вооружение и прочее.

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