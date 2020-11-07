В ЕС ожидают официального объявления результатов выборов президента США.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с получением достаточного количества голосов для победы на выборах президента США.

Читайте такжеАмериканские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США (фоторепортаж, видео)Об этом говорится в заявлении Мишеля относительно президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Мы принимаем во внимание последние изменения в избирательном процессе. На этом основании ЕС приветствует избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с получением достаточного количества избирательных голосов. Мы приветствуем рекордную явку избирателей", - подчеркнул Мишель.

"Мы следим за процессом утверждения результатов и убеждены, что избирательная система США вскоре объявит финальный результат", - отметил он.

В то же время Мишель подтвердил готовность Евросоюза к прочному евроатлантическому партнерству и взаимодействию с избранным президентом, новой Администрацией и новым составом Конгресса США.

Кроме этого, с победой на выборах Байдена поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выборы президента США

ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп отметил, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

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Автор: Виталий Саенко