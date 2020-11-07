Политик выразил благодарность американскому народу.

Демократ Джо Байден, который победил на президентских выборах в США, поблагодарил американцев и обещал оправдать их ожидания.

Читайте такжеАмериканские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента СШАОб этом он написал на своей странице в Twitter. Байден отметил, что впереди много работы и пообещал "быть президентом всех американцев".

"Америка, я имею честь, что ты выбрала меня возглавить нашу великую страну. Работа, которая нас ждет, будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом всех американцев — независимо от того, проголосовали вы меня или нет. Я оправдаю доверие, которое вы положили на меня", — написал он.

В свою очередь конкурент Байдена в президентской гонке Дональд Трамп акже выступил с заявленим. «Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия», - написал он в Twitter.

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Автор: УНИАН