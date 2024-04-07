Шеф разведки отметил, что Россия прилагает усилия, чтобы сохранить мост.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается целью Украины.

"Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и защищают. Но все над этим работают", - сказал Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

Отмечается, что при участии Буданова Украине в последние месяцы удалось отбить нефтяные платформы в Черном море и систематическими атаками успешно отбросить Черноморский флот России в Крыму. Именно благодаря этим операциям Украина снова может экспортировать зерно через Черное море, чтобы прервать российские поставки.

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Крымский мост уничтожат в 2024 году - что сообщалось

Напомним, в The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника ГУР написали, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года.

Собеседник в ГУР добавил, что шеф украинской разведки Кирилл Буданов, уже имеет "большинство средств для реализации этой цели".

Чтобы окончательно разрушить незаконный Крымский мост, необходим большой смешанный ракетный залп крылатых ракет, считает военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник.

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